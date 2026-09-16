Россия блокирует эвакуацию из Олешек и люди вынуждены выходить минными полями. Фото:

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Країна-агресор Росія блокує евакуацію цивільних з міста Олешки, що розташоване на лівому березі Дніпра поблизу Херсона у сірій зоні.

Останніми тижнями Офіс українського омбудсмена отримує звернення щодо ситуації в Олешках. Українська сторона вже проводила переговори з Росією та напрацювала алгоритм можливої гуманітарної місії. Були підготовлені списки цивільних. Міжнародний комітет Червоного Хреста також мав брати участь у роботі. Однак після проведених переговорів РФ досі не підтвердила готовність провести евакуацію. Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Telegram.

Омбудсмен вже отримав 176 звернень щодо гуманітарної ситуації. Перевірена інформаціа про 358 осіб, які потребують термінованої та безпечної евакуації.

Лубінець пише, що наразі в Олешках та районі можуть перебувати більш ніж 6 тис. осіб, серед них — майже 200 дітей. Мирні мешканці щодня перебувають під загрозою обстрілів, мають проблеми з доступом до води, їжі та ліків.

За словами уповноваженого, деякі цивільні вже намагаються самостійно вибратися з Олешок. Вони змушені йти через заміновані поля, бо не мають іншого шляху. Люди ризикують бути атаковані російським БпЛА або можуть підірватися на міні.

Цих людей потрібно рятувати. Бо місто перетворилося на смертельну пастку, — наголосив Лубінець.

Нагадаємо, у Донецькій області розширили зону обов’язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Дітей у супроводі батьків або законних представників вивозитимуть з дев’яти сіл та селищ Святогірської, Слов’янської та Новодонецької громад.