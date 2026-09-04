Российская армия продвинулась около трех сел в Запорожской области. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n216040-armiya-rf-prodvinulas-vozle-neskolkih-sel-v-zaporojskoy-oblasti-deepstate.html

Ракурс

Армія Російської Федерації має просування у Запорізькій області.

Загарбники мали успіхи в районі села Малі Щербаки Степногірської селищної громади Василівського району, села Гуляйпільське Гуляйпільської міської громади Пологівського району, а також села Варварівка Воздвижівської сільської громади Пологівського району. Про це український аналітичний моніторинговий проект DeepState повідомив у Telegram.

Ворог просунувся поблизу Малих Щербаків, Гуляйпільського та Варварівки, — йдеться у повідомленні.

У зведенні Генштабу ЗСУ інформувалося, що за минулу добу росіяни здійснили дві атаки у напрямках населених пунктів Рибне та Єгорівка на Олександрівському напрямку. На Гуляйпільському напрямку окупанти сім разів атакували у напрямку Воздвижівки. На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили три ворожі штурми у районах Оріхова та Приморського.

Нагадаємо, експерти DeepState інформували, що в серпні Сили оборони України відновили контроль поблизу села Западне, яке входить до Дворічанської селищної громади Куп’янського району Харківської області.