Российская армия оккупировала Мирное. Карта: DeepState

Армія Російської Федерації захопила ще один населений пункт в Україні.

Ворог зумів окупувати село Мирне Гуляйпільської міської громади Пологівського району Запорізької області. Населення становить 471 осіб. Українське командування інформацію про втрату Мирного поки не коментувало. Про це моніторинговий проект DeepState повідомив у Telegram.

Мапу оновлено. Ворог окупував Мирне, — йдеться у повідомленні.

У зведенні Генштабу ЗСУ за 13 квітня Мирне вказується, як одна з локацій, де намагається просунутися ворог. Зазначається, що за минулу добу на фронті відбулося 107 бойових зіткнень. Зокрема, на Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів у районах населених пунктів Олександроград та у бік Зеленого Гаю, Січневого, Калинівського, Вербового.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у районах Залізничного, Варварівки, Гуляйпільського, Староукраїнки та Мирного. Бойових дій не було зафіксовано на Оріхівському напрямку.

Нагадаємо, нещодавно аналітичний проект DeepState інформував, що російська окупаційна армія просунулася біля Петропавлівки у Куп’янському районі Харківської області та Ступочок Краматорського району Донецької області.