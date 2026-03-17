Російські оккупанти готуються до блокування інтернету на окупованій території Запорожської області.

Ракурс

Російські окупанти готуються до блокування інтернету на окупованій території Запорізької області.

Так званий губернатор окупованої частини регіону Євген Балицький звернувся до структур РФ з проханням дозволити повне блокування інтернету в окупованій частині області. Відключити мережу планували до 16 березня, але окупанти не встигли вкластися у запланований термін. Про це рух опору «Отпор» 17 березня повідомив у Telegram.

Наразі невідомо, чому загарбників спіткала невдача. Не виключено, що окупаційна влада зіткнулася з технічними проблемами. Однак вже найближчим часом росіяни виконають ще одну спробу.

Зазначається, що росіяни хочуть втілити цей задум у життя, бо не довіряють жителям окупованих територій. Ворог розглядає українців на ТОТ як потенційно проукраїнсько налаштованих та прагнуть максимально обмежити їм передачу інформації та зв’язок із зовнішнім світом.

Фактично йдеться про спробу інформаційної ізоляції тимчасово окупованої території та посилення контролю над населенням, — наголосили в русі опору.

Нагадаємо, на початку березня українські партизани паралізувалиключову залізницю в окупованому Луганську — вивели з ладу дві релейні шафи в різних частинах міста, що викликало системний збій в управлінні рухом поїздів. Ця гілка пов’язує країну-агресора РФ із Луганськом, йде через Дебальцеве та Попасну та виходить на Покровський напрямок. техніки.