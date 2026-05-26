Ракурс
Последствия российской атаки на Запорожье, фото: ГСЧС

15 человек пострадали в результате российской атаки на Запорожье (ВИДЕО)

26 мая 2026, 21:10
Російські БпЛА сьогодні, 26 травня, вдень атакували Запоріжжя.

Наразі вже відомо про 15 постраждалих — вісьмох жінок, шістьох чоловіків та немовля. Усім надається необхідна допомога. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Телеканал FREEДОМ повідомляє, що вибух дрона пошкодив адмінбудівлю, дитячий садок та 17 багатоповерхівок — у будинках вибито вікна та балконні двері. Пошкоджено понад десяток легкових машин, які опинилися поруч з епіцентром вибуху.

Момент атаки російського дрона зняла одна з вуличних камер спостереження.

Внаслідок удару загорілася одна з припаркованих на вулиці машин. Її загасили пожежники, які прибули за лічені хвилини.

Як встановили вибухотехніки, росіяни атакували житловий район ударним безпілотником «Герань-2».

Джерело: Іван Федоров, FREEDOM

Источник: Ракурс


