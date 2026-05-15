Армия РФ атаковала объект промышленности в Запорожье. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n213860-rossiyane-udarili-po-obektu-promyshlennosti-v-zaporoje-est-ranenye.html

Ракурс

Армія Російської Федерації завдала нового удару по Запоріжжю.

У п’ятницю, 15 травня, російські окупанти вдарили по об'єкту промисловості. Внаслідок атаки троє людей дістали поранення, також значно пошкоджені приватні будинки. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Поранені люди, пошкоджені приватні будинки — такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Росіяни цілять у промислову інфраструктуру, проте найбільше під ударом — цивільні, — зазначив очільник області.

Перед влучання в місті Федоров повідомляв про загрозу ударних безпілотників та російських керованих авіабомб для Запорізької області.

Нагадаємо, 15 травня в Одеському районі російські БпЛА влучили по території приватного житлового господарства та садовому кооперативу. Пошкоджено два житлових будинки, а на одній з ділянок виникла локальна пожежа.

Загалом у регіоні внаслідок нічних та ранкових атак постраждало 10 осіб. Шестеро з них госпіталізовано, а двоє перебувають у важкому стані.