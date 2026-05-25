Оборонці села Мала Токмачка у Запорізькій області встановили національний рекорд.

Військовослужбовці 118-ї окремої механізованої бригади потрапили до Книги рекордів України за утримання рубежів у районі Малої Токмачки понад 1 тис. 500 днів поспіль. Голова наглядової ради Книги рекордів України Олег Іваненко вже передав командуванню бригади диплом. Про це 118-та ОМБр повідомила у Facebook.

Національний рекорд — це лише констатація факту для історії. Справжня нагорода для наших титанів — кожен збережений метр української землі, — йдеться у зверненні бригади.

Як відомо, село Мала Токмачка, що у Запорізькій області, стало одним із найдовше утримуваних рубежів. Попри постійні атаки окупантів, українські військові безперервно контролюють напрямок понад 1 тис. 500 днів.

Нагадаємо, партизани дізналися про те, що російська армія зазнає масштабних втрат під селом Мала Токмачка у Запорізькій області. Рефрижератори з тілами загиблих окупантів, які гинуть у боях за Малу Токмачку, масово везуть до Мелітополя та Маріуполя. Морги вже повністю забиті, а фури-рефрижератори стоять біля входів та поступово підвозять нові тіла.