Масштабні втрати окупантів під Малою Токмачкою розкрили партизани.

Ракурс

Армія РФ зазнає масштабних втрат під селом Мала Токмачка у Запорізькій області.

Рефрижератори з тілами загиблих окупантів, які гинуть у боях за Малу Токмачку, масово везуть до Мелітополя та Маріуполя. Морги вже повністю забиті, а фури-рефрижератори стоять біля входів та поступово підвозять нові тіла. Про це 15 травня з посиланням на працівника моргу повідомив у Telegramрух «Отпор».

Потік не зупиняється, а штурми продовжуються щодня. Незабаром і могил на всіх не вистачить, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, до повномасштабного вторгнення РФ у Малій Токмачці проживало понад 3 тис. осіб. У селі працювали кілька невеликих підприємств, зокрема цегельний завод, а також виправна колонія № 88. Наразі тут, за різними оцінками, залишаються до сотні мешканців. Будинки зруйновані, а подвір’я спалені на більшості вулиць. Навколо села — посадки та поля, через які росіяни роками намагаються прорватися до Оріхова.

Мала Токмачка лежить на підступах до Оріхова — одного з ключових вузлів оборони ЗСУ на Запорізькому напрямку. Просування тут дозволило б ворогу посилити тиск у бік міста та розширити можливості для подальших штурмів.

