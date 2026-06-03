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Ракурс
Сили оборони уразили кораблі в російському порту Кронштадт. Фото:

Уражено кораблі в російському порту Кронштадт — Генштаб ЗСУ (ВІДЕО)

3 чер 2026, 11:56
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Сили оборони України уразили кораблі в Кронштадті та зупинили нафтоперекачувальну станцію.

Зокрема, у порту Кронштадт, що в Ленінградській області Росії, попередньо уражено кораблі і об'єкти інфраструктури. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 3 червня повідомив у Telegram.

Моніторингові пабліки пишуть, що у Кронштадті, зокрема, горить корвет УРО «Бойкий» Балтійського флоту РФ, який останніми роками неодноразово супроводжував суд «тіньового флоту» в районі Ла-Маншу. Цей корабель має артилерійське, ракетне та протичовнове озброєння. У складі Балтійського флоту «Бойкий» з’явився у 2013 році.

Командувач Сил безпілотних Систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді вже опублікував у Facebookураження російського корвету «Бойкий».

Також минулої ночі українські війська уразили радіотехнічну систему ближньої навігації РБСН-4Н на аеродромі «Саки», в окупованому Криму.

Також серед ураженого:

  • склад боєприпасів та БпЛА (Галицинівка, Донецької обл.);
  • склад паливно-мастильних матеріалів (Білолуцьк, Луганської обл.);
  • командно-спостережний пункт противника (Селидове, Донецької обл.).

У Генштабі також підтвердили ураження нафтового терміналу «Санкт-Петербург» у Ленінградській області РФ, який є одним із найбільших перевальних комплексів нафтопродуктів на Балтійському напрямку та відіграє важливу роль у забезпеченні експорту й логістики паливних ресурсів Росії. Також уражено підприємство з виробництва складових частин високоточного озброєння «Мічурінський завод «Прогресс» у Тамбовській області.

Нагадаємо, в Силах спеціальних операцій поінформували, що у ніч проти 3 червня підрозділи Deep-strike спільно з іншими складовими Сил безпеки та оборони уразили один з найбільших нафтових терміналів на Балтійському морі в порту Санкт-Перербурга.

Джерело: Ракурс


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