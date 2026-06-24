Генштаб ЗСУ уточнив результати атаки по центру космічного звʼязку «Дубна». Фото:

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Український Генштаб уточнив результати атаки по центру космічного звʼязку «Дубна» в Московській області РФ.

Підтверджено влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени MARK-IV, яку використовують для супутникового зв’язку, а також у технічну будівлю поряд із цією антеною. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 24 червня повідомив у Telegram.

Крім того, було влучання у головний виробничо-адміністративний корпус центру. Внаслідок атаки будівля частково зруйнована. Цей корпус складається з центральної апаратної лінії зв’язку, обладнання наземного комплексу управління та центрального пульта управління супутникової мережі.

Як відомо, «Дубна» — це найбільший наземний комплекс супутникового зв’язку на території Російської Федерації. З цього об'єкту керують супутниковими ретрансляторами, які Міноборони Росії застосовує для зв’язку, розвідки та координації військ.

Нагадаємо, в ніч на 22 червня Сили оборони України уразили центр космічного зв’язку «Дубна» у Московській області РФ. У Генштабі ЗСУ інформували, що на об'єкті після атаки спостерігалося масштабне задимлення.