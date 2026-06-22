Ракурсhttps://racurs.ua/
Сили оборони вразили важливі цілі у РФ, фото: Генштаб ЗСУ
Сили оборони вразили центр космічного зв’язку біля Москви — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n214557-syly-oborony-vrazyly-centr-kosmichnogo-zv-yazku-bilya-moskvy-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 21 червня, та в ніч на сьогодні, 22 червня, уразили низку об'єктів російських загарбників.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, уражено центр космічного зв’язку «Дубна» у Московській області.
На об'єкті спостерігається масштабне задимлення. Збитки ворога уточнюються, — розповіли у Генштабі.
Також українські воїни уразили:
- полігон підготовки операторів БпЛА в районі Дебальцевого на території Луганської області;
- пункти управління БпЛА в районах Мирнограда та Перебудови на Донеччині;
- командно-спостережні пункти противника в районі Ільок-Пеньковки Бєлгородської області РФ та у районі Покровська Донецької області;
- автомобільний міст в районі Василівки Запорізької області, який використовується для перекидання військ та забезпечення російської окупаційної армії.
Крім того, за результатами додаткового аналізу даних, підтверджено ураження 21 червня інфраструктури порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ та двох автомобільних поромів. Ці об'єкти використовуються для забезпечення військ російських окупантів у південних регіонах України.
Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України, — наголошують у Генштабі.