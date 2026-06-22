Сили оборони вразили важливі цілі у РФ, фото: Генштаб ЗСУ

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Сили оборони України вчора, 21 червня, та в ніч на сьогодні, 22 червня, уразили низку об'єктів російських загарбників.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено центр космічного зв’язку «Дубна» у Московській області.

На об'єкті спостерігається масштабне задимлення. Збитки ворога уточнюються, — розповіли у Генштабі.

Також українські воїни уразили:

полігон підготовки операторів БпЛА в районі Дебальцевого на території Луганської області;

пункти управління БпЛА в районах Мирнограда та Перебудови на Донеччині;

командно-спостережні пункти противника в районі Ільок-Пеньковки Бєлгородської області РФ та у районі Покровська Донецької області;

автомобільний міст в районі Василівки Запорізької області, який використовується для перекидання військ та забезпечення російської окупаційної армії.

Крім того, за результатами додаткового аналізу даних, підтверджено ураження 21 червня інфраструктури порту «Кавказ» у Краснодарському краї РФ та двох автомобільних поромів. Ці об'єкти використовуються для забезпечення військ російських окупантів у південних регіонах України.