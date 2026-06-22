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Українські військові врятували екіпаж іноземного судна, фото: ВМС ЗСУ

ВМС ЗСУ врятували екіпаж іноземного судна після ворожої атаки

22 чер 2026, 08:57
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Військово-морські сили ЗСУ врятували екіпаж іноземного судна після ворожої атаки.

Про це сьогодні, 22 червня, повідомила прес-служба ЗСУ.

Зазначається, що внаслідок удару ворожого безпілотника на суховантажному судні VICTRESS (судновласник Туреччина, прапор Панама) виникла масштабна пожежа. На борту перебували дев’ять членів екіпажу — громадяни Єгипту, Туреччини та Індії.

Враховуючи складну обстановку та загрозу подальшого поширення пожежі, екіпажами катерів ВМС ЗС України було успішно проведено рятувальну операцію з евакуації екіпажу суховантажного судна, на жаль серед них є втрати, — розповіли у ВМС.

У ВМС наголошують, що цей випадок вкотре демонструє - РФ продовжує порушувати норми міжнародного морського права та створювати загрози цивільному судноплавству.

Військово-Морські Сили Збройних Сил України й надалі робитимуть усе можливе, щоб зробити море безпечним, — додали у ВМС.

Українські військові врятували екіпаж іноземного судна, фото: ВМС ЗСУ

Джерело: Ракурс


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