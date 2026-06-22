ВМС ЗСУ врятували екіпаж іноземного судна після ворожої атаки

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Українські військові врятували екіпаж іноземного судна, фото: ВМС ЗСУ
ВМС ЗСУ врятували екіпаж іноземного судна після ворожої атакиhttps://racurs.ua/ua/n214550-vms-zsu-vryatuvaly-ekipaj-inozemnogo-sudna-pislya-vorojoyi-ataky.htmlРакурс
Військово-морські сили ЗСУ врятували екіпаж іноземного судна після ворожої атаки.
Про це сьогодні, 22 червня, повідомила прес-служба ЗСУ.
Зазначається, що внаслідок удару ворожого безпілотника на суховантажному судні VICTRESS (судновласник Туреччина, прапор Панама) виникла масштабна пожежа. На борту перебували дев’ять членів екіпажу — громадяни Єгипту, Туреччини та Індії.
Враховуючи складну обстановку та загрозу подальшого поширення пожежі, екіпажами катерів ВМС ЗС України було успішно проведено рятувальну операцію з евакуації екіпажу суховантажного судна, на жаль серед них є втрати, — розповіли у ВМС.
У ВМС наголошують, що цей випадок вкотре демонструє - РФ продовжує порушувати норми міжнародного морського права та створювати загрози цивільному судноплавству.
Військово-Морські Сили Збройних Сил України й надалі робитимуть усе можливе, щоб зробити море безпечним, — додали у ВМС.