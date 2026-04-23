Українські ВМС знищили російський морський дрон біля берегів Одеси (ВІДЕО)
У четвер, 23 квітня, підрозділи ВМС ЗСУ знищили ворожий морський безекіпажний катер, який намагався наблизитися до одного з портів Одеси. Про це Військово-морські сили повідомили у Facebook.
Ворожий морський безекіпажний катер, що намагався наблизитися до одного з портів Одеси, було оперативно виявлено та успішно знищено, — йдеться у повідомленні.
Військові наголосили, що не дадуть російським ворогам жодного шансу — ні на суші, ні на морі.
Раніше у ВМС повідомили, що напередодні їхні військовослужбовці знешкодили вісім російських ударних безпілотників типу Shahedта «Гербера».
Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські окупанти атакували Україну 155 ударними БпЛА, які запустили з п’яти напрямків. Українська протиповітряна оборона змогла знешкодити 139 ворожих дронів. Ще 11 безпілотників влучили дев’яти локаціях, а уламки впали на чотирьох локаціях.