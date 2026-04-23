Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

155 БпЛА атакували Україну в ніч на 23 квітня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

23 кві 2026, 09:03
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 квітня (з 18.00 22 квітня), атакували Україну загалом 155 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів (близько 100 із них — «шахеди»).

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Орла, Міллерово, Шаталово та Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 11 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Джерело: Ракурс


