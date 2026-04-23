Рашисти за добу втратили понад тисячу осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

23 кві 2026, 08:27
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 322 тис. 550 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 100 осіб. Про це сьогодні, 23 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 888 танків;
  • 24 тис. 441 бойову броньовану машину;
  • 40 тис. 574 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 752 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 351 одиницю засобів ППО;
  • 435 літаків;
  • 350 гелікоптерів;
  • 253 тис. 430 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 549 крилатих ракет;
  • 33 кораблі/катери;
  • два підводні човни;
  • 91 тис. 127 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 134 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав 73 авіаударів, скинув 234 керовані авіабомби, залучив 9 тис. 96 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 231 обстріл населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 52 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах таких населених пунктів:

  • Чернацьке, Вільна Слобода Сумської області;
  • Іванівка, Копані, Лісне Дніпропетровської області;
  • Андріївка-Клевцове Донецької області;
  • Верхня Терса, Любицьке, Широке, Гуляйполе, Староукраїнка, Тимошівка, Цвіткове, Долинка, Комишуваха, Новорозівка, Ясна Поляна, Юрківка, Оріхів Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили шість районів зосередження живої сили та техніки противника, три пункти управління і одну ворожу гармату.

Джерело: Ракурс


