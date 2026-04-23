Рашисты за сутки потеряли более тысячи человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n213391-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-1-tys-chelovek-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 322 тис. 550 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 100 осіб. Про це сьогодні, 23 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 888 танків;

24 тис. 441 бойову броньовану машину;

40 тис. 574 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 752 одиниці РСЗВ;

1 тис. 351 одиницю засобів ППО;

435 літаків;

350 гелікоптерів;

253 тис. 430 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 549 крилатих ракет;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

91 тис. 127 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 134 одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав 73 авіаударів, скинув 234 керовані авіабомби, залучив 9 тис. 96 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 231 обстріл населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 52 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах таких населених пунктів:

Чернацьке, Вільна Слобода Сумської області;

Іванівка, Копані, Лісне Дніпропетровської області;

Андріївка-Клевцове Донецької області;

Верхня Терса, Любицьке, Широке, Гуляйполе, Староукраїнка, Тимошівка, Цвіткове, Долинка, Комишуваха, Новорозівка, Ясна Поляна, Юрківка, Оріхів Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили шість районів зосередження живої сили та техніки противника, три пункти управління і одну ворожу гармату.