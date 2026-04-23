Российские захватчики за сутки потеряли 1,1 тыс. человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 322 тис. 550 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 100 осіб. Про це сьогодні, 23 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 888 танків;
- 24 тис. 441 бойову броньовану машину;
- 40 тис. 574 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 752 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 351 одиницю засобів ППО;
- 435 літаків;
- 350 гелікоптерів;
- 253 тис. 430 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 549 крилатих ракет;
- 33 кораблі/катери;
- два підводні човни;
- 91 тис. 127 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 134 одиниці спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень.
Ворог вчора завдав 73 авіаударів, скинув 234 керовані авіабомби, залучив 9 тис. 96 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 231 обстріл населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 52 — із РСЗВ.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах таких населених пунктів:
- Чернацьке, Вільна Слобода Сумської області;
- Іванівка, Копані, Лісне Дніпропетровської області;
- Андріївка-Клевцове Донецької області;
- Верхня Терса, Любицьке, Широке, Гуляйполе, Староукраїнка, Тимошівка, Цвіткове, Долинка, Комишуваха, Новорозівка, Ясна Поляна, Юрківка, Оріхів Запорізької області.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили шість районів зосередження живої сили та техніки противника, три пункти управління і одну ворожу гармату.