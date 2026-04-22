Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

11 орудий и «дедовский» танк уничтожили дроны на юге Украины (ВИДЕО)

22 апр 2026, 21:53
999

На півдні України дрони знищили низку ворожих гармат та танк Т-55.

Відповідне відео сьогодні, 22 квітня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 225-го Окремого штурмового полку.

Методичне ураження 11 ворожих гармат і «дідівського» танка Т-55, який росіяни використовували як гаубицю — з закритих позицій, — вказано в описі відео.

Із появою FPV колишня «богиня війни» — артилерія — відійшла на другий план, хоча досі активно задіяна на фронті та вважається гарною здобиччю, — наголошують у 225-му ОШП.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости партнеров