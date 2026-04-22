Уничтожение российской военной техники, скриншот видео
11 орудий и «дедовский» танк уничтожили дроны на юге Украины (ВИДЕО)
На півдні України дрони знищили низку ворожих гармат та танк Т-55.
Відповідне відео сьогодні, 22 квітня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 225-го Окремого штурмового полку.
Методичне ураження 11 ворожих гармат і «дідівського» танка Т-55, який росіяни використовували як гаубицю — з закритих позицій, — вказано в описі відео.
Із появою FPV колишня «богиня війни» — артилерія — відійшла на другий план, хоча досі активно задіяна на фронті та вважається гарною здобиччю, — наголошують у 225-му ОШП.