Знищення російської військової техніки, скріншот відео

11 гармат і «дідівський» танк знищили дрони на півдні України (ВІДЕО)

22 кві 2026, 21:53
999

На півдні України дрони знищили низку ворожих гармат та танк Т-55.

Відповідне відео сьогодні, 22 квітня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 225-го Окремого штурмового полку.

Методичне ураження 11 ворожих гармат і «дідівського» танка Т-55, який росіяни використовували як гаубицю — з закритих позицій, — вказано в описі відео.

Із появою FPV колишня «богиня війни» — артилерія — відійшла на другий план, хоча досі активно задіяна на фронті та вважається гарною здобиччю, — наголошують у 225-му ОШП.

