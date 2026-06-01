15 російських НПЗ вразили Сили оборони з початку року — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n214160-15-rosiyskyh-npz-vrazyly-syly-oborony-z-pochatku-roku-zelenskyy.htmlРакурс
Сили оборони України з початку 2026 року вразили вже 15 російських нафтопереробних заводів, що спричинило кризу на ринку пального.
Про це сьогодні, 1 червня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
План наших далекобійних санкцій виконується крок за кроком. За січень — травень цього року наші воїни змогли уразити 15 російських НПЗ. Це суттєво, — розповів Зеленський.
Він зазначив, що росіяни вже запровадили заборони на експорт з їхньої території авіаційного пального, також бензину, розглядають заборону на експорт дизелю.
Для країни, яку ще зовсім нещодавно називали бензоколонкою, втратити навіть це — значна історія, значна втрата, — наголосив Зеленський. — Майже 40% первинної переробки нафти в Росії станом на травень виведені з ладу.
Також Зеленський зазначив, що в українських військових тепер є здатність діставати російську військову логістику фактично на всю глибину тимчасово окупованої території — тож тепер в окупантів майже немає безпечних доріг на півдні та сході України та фіксується дефіцит пального на ТОТ.
Це ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде, — додав Зеленський.