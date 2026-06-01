Знищення ворожого суховантажа, скріншот відео

Сили безпілотних систем уразили ворожий суховантаж «Леонід Пестриков» в порту тимчасово окупованого Бердянська.

Про це сьогодні, 1 червня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив 422-й окремий полк безпілотних систем, опублікувавши відповідне відео.