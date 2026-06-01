Наслідки російського ракетного удару на Київщині, фото: ДСНС
Російський ракетний удар вщент знищив будівлю рятувальників на Київщині (ФОТО)
Російський ракетний удар вщент знищив будівлю, де працювали рятувальники Київщини.
Зруйновані службові приміщення, понівечено техніку та майно. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Попри все, надзвичайники розбирають завали, евакуюють уціліле обладнання та відновлюють роботу підрозділів. Робиться все, щоб якнайшвидше повернутися до звичного режиму чергувань, — розповіли у відомстві. — Робота не припиняється ні на хвилину, адже головне — залишатися в строю, оперативно реагувати на виклики та рятувати людей.