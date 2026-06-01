Російський дрон вдарив по пологовому відділенню на Одещині, фото: фото: «Ґвара Медіа»

Російські загарбники сьогодні, 1 червня, вранці завдали удару БпЛА по цивільній інфраструктурі півдня Одещини.

В результаті атаки пошкоджено пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

У медзакладі пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон.