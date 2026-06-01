Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Російський дрон вдарив по пологовому відділенню на Одещині, фото: фото: «Ґвара Медіа»
Російський дрон вдарив по пологовому відділенню з шістьма породіллями на Одещині — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n214152-rosiyskyy-dron-vdaryv-po-pologovomu-viddilennu-z-shistma-porodillyamy-na-odeschyni-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 1 червня, вранці завдали удару БпЛА по цивільній інфраструктурі півдня Одещини.
В результаті атаки пошкоджено пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
У медзакладі пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон.
У відділенні перебували 6 породіль із немовлятами, одна жінка — при пологах. На щастя, пацієнтки та персонал не постраждали. Тривають роботи з ліквідації наслідків, — розповів Кіпер.