Російський дрон вдарив по пологовому відділенню на Одещині, фото: фото: «Ґвара Медіа»

1 чер 2026, 17:57
Російські загарбники сьогодні, 1 червня, вранці завдали удару БпЛА по цивільній інфраструктурі півдня Одещини.

В результаті атаки пошкоджено пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

У медзакладі пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон.

У відділенні перебували 6 породіль із немовлятами, одна жінка — при пологах. На щастя, пацієнтки та персонал не постраждали. Тривають роботи з ліквідації наслідків, — розповів Кіпер.

Джерело: Ракурс


