Наслідки російської атаки у Чернігові, скріншот відео

У Чернігові внаслідок падіння російського безпілотника загорілися приватні будинки (ВІДЕО)

1 чер 2026, 16:50
У Чернігові сьогодні, 1 червня, внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два приватні будинки у північній частині міста.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Згодом він зазначив, що наразі інформації про постраждалих немає.

Одна жінка знаходиться в стресовому стані. Їй надається вся необхідна допомога. Триває ліквідація наслідків атаки, на місці працюють всі екстрені служби, — розповів Брижинський.

Джерело: Ракурс


