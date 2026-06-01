Наслідки російської атаки у Чернігові, скріншот відео

У Чернігові сьогодні, 1 червня, внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два приватні будинки у північній частині міста.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Згодом він зазначив, що наразі інформації про постраждалих немає.