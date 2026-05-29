Наслідки атаки російських дронів на Чернігівщині, фото: Чернігівська ОВА

Два російські безпілотники типу «Герань» в ніч на сьогодні, 29 травня, знищили школу в селі Семенівської громади на Чернігівщині.

Діти там навчалися дистанційно. Про це сьогодні, 29 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Крім того:

у громадах Чернігівського району через удари «гербер» пошкоджені підприємство і житло;

в одному з сіл Корюківського району FPV-дрони знищили чотири житлові будинки — оселі згоріли. В іншому селі пошкоджена автівка і господарська будівля.

Загалом протягом минулої доби було 18 обстрілів.