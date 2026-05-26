Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки удару БпЛА у Сновську, фото: Павло Мірошниченко

Російський безпілотник вдарив по кладовищу на Чернігівщині (ФОТО)

26 тра 2026, 23:26
999

Російські загарбники сьогодні, 26 травня, з 12.40 до 13.40 атакували безпілотниками місто Сновськ на Чернігівщині.

Зафіксовані три прильоти. Удари прийшлися по транспортній інфраструктурі та місцевому кладовищу. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко.

Є пошкодження могил і пам’ятників на цвинтарі. Постраждала місцева 40-річна жінка, яка саме перебувала там. Її з осколковими пораненнями ушпиталили і невдовзі відправлять на лікування до обласного медзакладу, — розповів він.

Також внаслідок ударів виникло задимлення на транспортному підприємстві.

Наслідки удару БпЛА у Сновську, фото: Павло Мірошниченко

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів