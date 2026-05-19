Наслідки російських обстрілів на Чернігівщині, фото: ДСНС
У Чернігівському районі після російських атак впродовж минулої доби виникли пожежі, їх вже ліквідовано.
Про це сьогодні, 19 травня, вранці повідомила прес-служба ДСНС Чернігівщини.
Зокрема:
- у Городнянській територіальній громаді ліквідовано загоряння неексплуатованої будівлі;
- у селищі Ріпки вогнеборці ліквідували пожежу вантажного автомобіля.
Постраждалих немає.
Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні атакували Україну загалом 209 БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 15 локаціях та падіння уламків на п’яти.