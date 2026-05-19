Наслідки російських обстрілів на Чернігівщині, фото: ДСНС

Ракурс

У Чернігівському районі після російських атак впродовж минулої доби виникли пожежі, їх вже ліквідовано.

Про це сьогодні, 19 травня, вранці повідомила прес-служба ДСНС Чернігівщини.

Зокрема:

у Городнянській територіальній громаді ліквідовано загоряння неексплуатованої будівлі;

у селищі Ріпки вогнеборці ліквідували пожежу вантажного автомобіля.

Постраждалих немає.

Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні атакували Україну загалом 209 БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 15 локаціях та падіння уламків на п’яти.