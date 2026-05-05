Наслідки російської атаки у Чернігові, фото: Нацполіція
Росіяни атакували ударним дроном центр Чернігова (ФОТО)
Російські загарбники атакували центр Чернігова ударним дроном.
Про це сьогодні, 5 травня, повідомляють прес-служба Чернігівської ОВА та Нацполіції.
Внаслідок російської атаки:
- пошкоджена адмінбудівля та автівки;
- троє людей звернулися до медиків із акубаротравмами;
- за попередньою інформацією, загиблих немає.
На місці удару працюють слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, патрульні, рятувальники та медики.