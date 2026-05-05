Последствия атаки российской в ​​Чернигове, фото: Нацполиция

Россияне атаковали ударным дроном центр Чернигова (ФОТО)

5 мая 2026, 12:50


Російські загарбники атакували центр Чернігова ударним дроном.

Про це сьогодні, 5 травня, повідомляють прес-служба Чернігівської ОВА та Нацполіції.

Внаслідок російської атаки:

  • пошкоджена адмінбудівля та автівки;
  • троє людей звернулися до медиків із акубаротравмами;
  • за попередньою інформацією, загиблих немає.

На місці удару працюють слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, патрульні, рятувальники та медики.

Наслідки російської атаки у Чернігові, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


