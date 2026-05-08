Пожар на Черниговщине, скриншот видео

На Чернігівщині вчора, 7 травня, вогонь охопив території Єлинського та Тихоновицького лісництв Корюківського надлісництва — п’ятикілометрову прикордонну зону біля кордону з РФ, доступу до якої лісівники вже давно не мають через безпекову ситуацію.

Про це повідомляє прес-служба ДП «Ліси України».

Загоряння зафіксували камери відеоспостереження. Лісова охорона почала вживати заходів, щоб щоб не допустити поширення вогню на території, до яких є доступ. Зокрема, створювалися додаткові мінералізовані смуги.

Трактори підприємства працюють під прикриттям РЕБ, адже ворог б'є по будь-якій техніці, — зазначили у «Лісах України».

Також дисковими боронами та плугами обробляють території між лісовими культурами, вздовж доріг і поблизу населених пунктів, створюючи бар'єри для вогню.

Сьогодні, 8 травня, стало відомо, що ця пожежа повернула у бік РФ.

За добу площа пожежі збільшилась майже удвічі. За останніми даними, вогнем уже охоплено близько 4,3 тис. гектарів, — розповіли у ДП «Ліси України».