Последствия атаки российских дронов в Черниговской области, фото: Черниговская ОВА

Российские беспилотники уничтожили школу на Черниговщине (ФОТО)

29 мая 2026, 11:37
Два російські безпілотники типу «Герань» в ніч на сьогодні, 29 травня, знищили школу в селі Семенівської громади на Чернігівщині.

Діти там навчалися дистанційно. Про це сьогодні, 29 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Крім того:

  • у громадах Чернігівського району через удари «гербер» пошкоджені підприємство і житло;
  • в одному з сіл Корюківського району FPV-дрони знищили чотири житлові будинки — оселі згоріли. В іншому селі пошкоджена автівка і господарська будівля.

Загалом протягом минулої доби було 18 обстрілів.

Наслідки атаки російських дронів на Чернігівщині, фото: Чернігівська ОВА

