Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия атаки российских дронов в Черниговской области, фото: Черниговская ОВА
Российские беспилотники уничтожили школу на Черниговщине (ФОТО)https://racurs.ua/n214113-rossiyskie-bespilotniki-unichtojili-shkolu-na-chernigovschine-foto.htmlРакурс
Два російські безпілотники типу «Герань» в ніч на сьогодні, 29 травня, знищили школу в селі Семенівської громади на Чернігівщині.
Діти там навчалися дистанційно. Про це сьогодні, 29 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Крім того:
- у громадах Чернігівського району через удари «гербер» пошкоджені підприємство і житло;
- в одному з сіл Корюківського району FPV-дрони знищили чотири житлові будинки — оселі згоріли. В іншому селі пошкоджена автівка і господарська будівля.
Загалом протягом минулої доби було 18 обстрілів.