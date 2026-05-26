Последствия удара БпЛА в Сновске, фото: Павел Мирошниченко

Российский беспилотник ударил по кладбищу на Черниговщине (ФОТО)

26 мая 2026, 23:26
Російські загарбники сьогодні, 26 травня, з 12.40 до 13.40 атакували безпілотниками місто Сновськ на Чернігівщині.

Зафіксовані три прильоти. Удари прийшлися по транспортній інфраструктурі та місцевому кладовищу. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко.

Є пошкодження могил і пам’ятників на цвинтарі. Постраждала місцева 40-річна жінка, яка саме перебувала там. Її з осколковими пораненнями ушпиталили і невдовзі відправлять на лікування до обласного медзакладу, — розповів він.

Також внаслідок ударів виникло задимлення на транспортному підприємстві.

Наслідки удару БпЛА у Сновську, фото: Павло Мірошниченко

Источник: Ракурс


