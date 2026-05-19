  Новости
Последствия российских обстрелов в Черниговской области, фото: ГСЧС

Российские обстрелы привели к пожарам на Черниговщине (ФОТО)

19 мая 2026, 09:52
У Чернігівському районі після російських атак впродовж минулої доби виникли пожежі, їх вже ліквідовано.

Про це сьогодні, 19 травня, вранці повідомила прес-служба ДСНС Чернігівщини.

Зокрема:

  • у Городнянській територіальній громаді ліквідовано загоряння неексплуатованої будівлі;
  • у селищі Ріпки вогнеборці ліквідували пожежу вантажного автомобіля.

Постраждалих немає.

Наслідки російських обстрілів на Чернігівщині, фото: ДСНС

Нагадаємо, рашисти в ніч на сьогодні атакували Україну загалом 209 БпЛА різних типів. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 15 локаціях та падіння уламків на п’яти.

Источник: Ракурс


