  Новости Украины
Последствия атаки российских дронов, фото: ВМС ВСУ

Российские дроны целенаправленно атаковали турецкое судно, следовавшее из порта Одесщины (ФОТО)

29 мая 2026, 10:57
Рашисти в ніч на сьогодні, 29 травня, за допомогою БПЛА атакували суховантаж ANT, який під прапором Вануату (країна-судновласник Туреччина) прямував з одного з портів Одещини до Туреччини із вантажем на борту.

Про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил ЗСУ.

Зазначається, що внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа.

Завдяки злагодженим та професійним діям підрозділів Морської пошуково-рятувальної служби та Військово-Морських Сил ЗС України пожежу вдалося швидко локалізувати, — розповіли у ВМС. — Двох поранених членів екіпажу оперативно евакуйовано катерами ВМС ЗС України та доставлено до медичного закладу.

рф продовжує цілеспрямовано створювати загрозу міжнародним морським перевезенням, атакуючи цивільну інфраструктуру та торговельні судна, — наголошують у ВМС.

Наслідки атаки російських дронів, фото: ВМС ЗСУ

Источник: Ракурс


