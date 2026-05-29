Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы
Ракета и 232 БпЛА атаковали Украину в ночь на 29 мая — Воздушные силы (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n214110-raketa-i-232-bpla-atakovali-ukrainu-v-noch-na-29-maya-vozdushnye-sily-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 29 травня (з 18.00 28 травня) атакували Україну балістичною ракетою та безпілотниками різних типів.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил.
Противник застосував:
- балістичну ракету «Іскандер-М/С-400», запущену із Курської області РФ;
- 232 ударні БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивних), «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія». Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська, Брянська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського та Чауда у тимчасово окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08.30:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 217 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на семи локаціях.