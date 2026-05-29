Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 361 тис. 70 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 960 осіб. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 958 танків;
- 24 тис. 636 бойових броньованих машин;
- 42 тис. 860 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 808 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 397 одиниць засобів ППО;
- 436 літаків;
- 353 гелікоптери;
- 1 тис. 496 наземних робототехнічних комплексів;
- 316 тис. 652 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 687 крилатих ракет;
- 33 кораблі/катери;
- два підводні човни;
- 100 тис. 230 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 227 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 267 бойових зіткнень.
Ворог учора завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 86 авіаударів, скинув 269 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7 тис. 881 дрон-камікадзе та здійснив 2 тис. 806 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 77 — із РСЗВ.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Мала Слобідка та Нова Слобода Сумської області.
Ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили одну ворожу артилерійську систему.