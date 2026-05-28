Последствия российской атаки на Славянск, фото: ГСЧС
Российские БпЛА атаковали многоквартирные дома в Славянске (ФОТО, ВИДЕО)
Російські безпілотники атакували місто Слов’янськ на Донеччині.
Обійшлося без постраждалих, проте зазнали пошкоджень два багатоквартирні будинки, а також сталася пожежа в громадській будівлі. Про це сьогодні, 28 травня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.
Зазначається, що на місці події надзвичайники працювали під постійною загрозою повторних обстрілів, неодноразово відходячи в укриття.
Попри всі небезпеки, вогнеборці ліквідували загоряння, — розповіли у ДСНС.