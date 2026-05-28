Российский дрон ударил по гражданскому транспорту на Сумщине, фото: Google Gemini

https://racurs.ua/n214096-rashisty-udarili-dronom-po-grajdanskim-na-skutere-v-sumskoy-oblasti-dvoe-pogibshih.html

Ракурс

На прикордонні Сумщині двоє цивільних загинули внаслідок удару російського дрона по цивільному транспорту.

Про це сьогодні, 28 травня, у своєму Telgram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Напередодні 65-річний чоловік та 69-річна жінка їхали на скутері між населеними пунктами Великописарівської громади. У цей момент російський дрон прицільно атакував їх, — розповів Григоров. — Від отриманих важких травм люди загинули на місці.

Крім того, рашисти завдали подвійного удару по цивільному бусу, який віз продукти до одного з прикордонних сіл у Хутір-Михайлівській громаді.

Внаслідок російської атаки постраждало подружжя — 67-річний чоловік та 65-річна жінка, які їхали цим бусом.

Люди дивом вижили. Постраждалим у лікарні вже надали необхідну допомогу. На щастя, загрози життю немає, — зазначив Григоров.