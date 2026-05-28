Российский дрон ударил по гражданскому транспорту на Сумщине
На прикордонні Сумщині двоє цивільних загинули внаслідок удару російського дрона по цивільному транспорту.
Про це сьогодні, 28 травня, у своєму Telgram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Напередодні 65-річний чоловік та 69-річна жінка їхали на скутері між населеними пунктами Великописарівської громади. У цей момент російський дрон прицільно атакував їх, — розповів Григоров. — Від отриманих важких травм люди загинули на місці.
Крім того, рашисти завдали подвійного удару по цивільному бусу, який віз продукти до одного з прикордонних сіл у Хутір-Михайлівській громаді.
Внаслідок російської атаки постраждало подружжя — 67-річний чоловік та 65-річна жінка, які їхали цим бусом.
Люди дивом вижили. Постраждалим у лікарні вже надали необхідну допомогу. На щастя, загрози життю немає, — зазначив Григоров.
Пересування прикордонними територіями Сумщини залишається вкрай небезпечним через високу активність російських дронів та цинічні атаки ворога по цивільних людях і транспорту, — наголосив він.