Последствия российских ударов в Сумской области, фото: ГСЧС Сумщины

Российский беспилотник ударил по комбайну, работавшему в поле на Сумщине (ФОТО, ВИДЕО)

22 мая 2026, 22:32
Російські загарбники сьогодні, 22 травня, весь день атакували Сумщину.

Через завдані удари виникли пожежі в Шосткинській, Глухівській, Свеській та Кролевецькій громадах. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.

Горіли оселі громадян, будівлі господарського призначення та цивільний транспорт. Попри складну безпекову ситуацію та загрозу повторних атак, рятувальники змогли ліквідувати пожежі, — розповіли у ДСНС.

Також сьогодні російський безпілотник вдарив по комбайну, який працював у полі на території Новослобідської громади. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Інцидент стався близько 16.30.

Водій встиг врятуватися — він не постраждав. Комбайн повністю знищений, — зазначив Григоров. — росіяни вкотре свідомо атакували цивільний обʼєкт та людей.

Источник: Ракурс


