Последствия российских ударов в Сумской области, фото: ГСЧС Сумщины

Російські загарбники сьогодні, 22 травня, весь день атакували Сумщину.

Через завдані удари виникли пожежі в Шосткинській, Глухівській, Свеській та Кролевецькій громадах. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.

Горіли оселі громадян, будівлі господарського призначення та цивільний транспорт. Попри складну безпекову ситуацію та загрозу повторних атак, рятувальники змогли ліквідувати пожежі, — розповіли у ДСНС.

Також сьогодні російський безпілотник вдарив по комбайну, який працював у полі на території Новослобідської громади. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Інцидент стався близько 16.30.