  Новости
Последствия российских ударов по Глухову, фото: ГСЧС

Рашисты нанесли несколько ударов по Глухову — пострадали учебное заведение и гаражный кооператив (ФОТО, ВИДЕО)

13 мая 2026, 10:05
Російські загарбники вчора, 12 травня, пізно ввечері завдали удару по місту Глухову на Сумщині.

Внаслідок удару виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Існувала загроза поширення вогню. Фахівці ДСНС ліквідували всі осередки горіння. Попередньо, без травмованих", — розповіли у відомстві.

Сьогодні, 13 травня, вранці ворог знову атакував Глухів.

Цього разу під ударом опинилася будівля навчального закладу. Фахівці ДСНС оперативно ліквідували всі осередки горіння. Попередньо, ніхто з людей не постраждав, — зазначили у ДСНС.

Наслідки російських ударів по Глухову, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


