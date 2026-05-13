Последствия российских ударов по Глухову, фото: ГСЧС
Рашисты нанесли несколько ударов по Глухову — пострадали учебное заведение и гаражный кооператив (ФОТО, ВИДЕО)
Російські загарбники вчора, 12 травня, пізно ввечері завдали удару по місту Глухову на Сумщині.
Внаслідок удару виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Існувала загроза поширення вогню. Фахівці ДСНС ліквідували всі осередки горіння. Попередньо, без травмованих", — розповіли у відомстві.
Сьогодні, 13 травня, вранці ворог знову атакував Глухів.
Цього разу під ударом опинилася будівля навчального закладу. Фахівці ДСНС оперативно ліквідували всі осередки горіння. Попередньо, ніхто з людей не постраждав, — зазначили у ДСНС.