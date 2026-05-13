Рашисты ночью совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 травня (з 18.00 12 травня), атакували Україну загалом 139 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».
Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Брянська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська, а також із Чауда у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 111 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», дрони-імітатори типу «Пародія» на півночі, півдні та сході країни;
- зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох локаціях.