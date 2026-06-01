Последствия российской атаки в Чернигове, видео скриншот

https://racurs.ua/n214151-v-chernigove-v-rezultate-padeniya-rossiyskogo-bespilotnika-zagorelis-chastnye-doma-video.html

Ракурс

У Чернігові сьогодні, 1 червня, внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два приватні будинки у північній частині міста.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Згодом він зазначив, що наразі інформації про постраждалих немає.