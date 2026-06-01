Последствия российской атаки в Чернигове, видео скриншот

В Чернигове в результате падения российского беспилотника загорелись частные дома (ВИДЕО)

1 июн 2026, 16:50
У Чернігові сьогодні, 1 червня, внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два приватні будинки у північній частині міста.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Згодом він зазначив, що наразі інформації про постраждалих немає.

Одна жінка знаходиться в стресовому стані. Їй надається вся необхідна допомога. Триває ліквідація наслідків атаки, на місці працюють всі екстрені служби, — розповів Брижинський.

Источник: Ракурс


