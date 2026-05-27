Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов на Черниговщине, фото: Александр Селиверстов
Рашисты ударили по ферме в Черниговской области — погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n214061-rashisty-udarili-po-ferme-v-chernigovskoy-oblasti-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 27 травня, вранці завдали удару по селу Лукнів Коропської громади на Чернігівщині.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.
Тип застосованого засобу ураження наразі встановлюється, — зазначив він.
У результаті обстрілу:
- зазнали руйнувань приміщення місцевих підприємств — свиноферма та ферма великої рогатої худоби;
- загинула працівниця свиноферми 1976 року народження;
- тяжкі поранення голови отримав тракторист підприємства, 1986 року народження. Потерпілого у тяжкому стані транспортують до Чернігівської обласної лікарні.
Додаткові обставини, а також остаточні масштаби руйнувань наразі уточнюються.