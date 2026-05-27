Последствия российских обстрелов на Черниговщине, фото: Александр Селиверстов

Рашисты ударили по ферме в Черниговской области — погиб человек (ФОТО)

27 мая 2026, 12:50
Російські загарбники сьогодні, 27 травня, вранці завдали удару по селу Лукнів Коропської громади на Чернігівщині.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов.

Тип застосованого засобу ураження наразі встановлюється, — зазначив він.

У результаті обстрілу:

  • зазнали руйнувань приміщення місцевих підприємств — свиноферма та ферма великої рогатої худоби;
  • загинула працівниця свиноферми 1976 року народження;
  • тяжкі поранення голови отримав тракторист підприємства, 1986 року народження. Потерпілого у тяжкому стані транспортують до Чернігівської обласної лікарні.

Додаткові обставини, а також остаточні масштаби руйнувань наразі уточнюються.

Наслідки російського обстрілу на Чернігівщині, фото: Олександр Селіверстов

Источник: Ракурс


