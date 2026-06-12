Последствия российских обстрелов Черниговщины, фото: Нацполиция

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Російські загарбники близько другої години ночі сьогодні, 12 червня, кількома дронами атакували селище Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині.

Під ударом опинився місцевий ліцей — будівля зазнала суттєвих пошкоджень. Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на директора закладу Миколу Шпака.

Шпак зазначив, що наразі масштаб руйнувань встановлюється, постраждалих немає.

Прес-служба поліції Чернігівщини повідомляє, що внаслідок атаки будівля навчального закладу зазнала руйнувань, також пошкоджено низку приватних будинків і господарських споруд, легкові автомобілі місцевих мешканців.

Рашисти вже вдруге атакують цей ліцей. Вперше це сталося 4 березня 2022 року. Тоді ракета пройшла крізь другий і перший поверхи. Після деокупації області гроші на відновлення збирали під час футбольного матчу у Лондоні. Організували його амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24 — український тренер Андрій Шевченко та футболіст Олександр Зінченко.

Джерело: «Суспільне», Нацполіція