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Последствия российских обстрелов Черниговщины, фото: Нацполиция

Рашисты ударили по лицею в Михайло-Коцюбинском на Черниговщине (ФОТО)

12 июн 2026, 11:15
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Російські загарбники близько другої години ночі сьогодні, 12 червня, кількома дронами атакували селище Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині.

Під ударом опинився місцевий ліцей — будівля зазнала суттєвих пошкоджень. Про це повідомляє видання «Суспільне» з посиланням на директора закладу Миколу Шпака.

Шпак зазначив, що наразі масштаб руйнувань встановлюється, постраждалих немає.

Прес-служба поліції Чернігівщини повідомляє, що внаслідок атаки будівля навчального закладу зазнала руйнувань, також пошкоджено низку приватних будинків і господарських споруд, легкові автомобілі місцевих мешканців.

Рашисти вже вдруге атакують цей ліцей. Вперше це сталося 4 березня 2022 року. Тоді ракета пройшла крізь другий і перший поверхи. Після деокупації області гроші на відновлення збирали під час футбольного матчу у Лондоні. Організували його амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24 — український тренер Андрій Шевченко та футболіст Олександр Зінченко.

Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: Нацполіція

Джерело: «Суспільне», Нацполіція


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