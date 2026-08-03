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Рашисты атаковали дронами Чернигов, фото: ГСЧС.

В Чернигове из-за атаки БПЛА есть пострадавшие (ФОТО)

3 авг 2026, 13:46
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У Чернігові внаслідок атаки російських безпілотників постраждали двоє людей.

Про це сьогодні, 3 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Крім того:

  • внаслідок падіння БпЛА на території одного з підприємств міста виникли пожежі в приміщенні площею 20 кв. м та сухої рослинності на площі 150 кв. м;
  • за іншою адресою сталося загоряння причепа.

Усі осередки пожежа вже ліквідували, подальшого поширення вогню не допущено.

Источник: Ракурс


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