Рашисты атаковали дронами Чернигов, фото: ГСЧС.

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У Чернігові внаслідок атаки російських безпілотників постраждали двоє людей.

Про це сьогодні, 3 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.

Крім того:

внаслідок падіння БпЛА на території одного з підприємств міста виникли пожежі в приміщенні площею 20 кв. м та сухої рослинності на площі 150 кв. м;

за іншою адресою сталося загоряння причепа.

Усі осередки пожежа вже ліквідували, подальшого поширення вогню не допущено.