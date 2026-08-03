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Рашисты атаковали дронами Чернигов, фото: ГСЧС.
В Чернигове из-за атаки БПЛА есть пострадавшие (ФОТО)https://racurs.ua/n215376-v-chernigove-iz-za-ataki-bpla-est-postradavshie-foto.htmlРакурс
У Чернігові внаслідок атаки російських безпілотників постраждали двоє людей.
Про це сьогодні, 3 серпня, повідомила прес-служба ДСНС.
Крім того:
- внаслідок падіння БпЛА на території одного з підприємств міста виникли пожежі в приміщенні площею 20 кв. м та сухої рослинності на площі 150 кв. м;
- за іншою адресою сталося загоряння причепа.
Усі осередки пожежа вже ліквідували, подальшого поширення вогню не допущено.