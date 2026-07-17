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Ракурс
На Черниговщине из-за российской атаки есть обесточивание

Часть Черниговщины обесточена из-за российской атаки — облэнерго

17 июл 2026, 19:07
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На Чернігівщині понад 13 тисяч абонентів знеструмлені через російську атаку.

Про це сьогодні, 17 липня, в другій половині дня повідомила прес-служба «Чернігівобленерго».

Внаслідок ворожої атаки знеструмлено понад 13 тисяч абонентів у Чернігівському і Корюківському районах. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, — розповіли у компанії.

Варто зазначити, що раніше в компанії повідомляли, що вчора, 16 липня, росіяни кілька разів атакували енергооб'єкти, намагаючись залишити жителів області без світла.

Крім того, у Telegram-каналі «Сумиобленерго» сьогодні вдень повідомлялося, що через збройну агресію Росії є значне збільшення кількості відключень електроенергії на Сумщині.

Через пошкодження мереж можливі й коливання напруги. Для захисту побутової техніки рекомендуємо встановлювати реле напруги або автоматичні пристрої захисту, які відключають живлення електроустановки у разі небезпеки, — зазначили у компанії.

Источник: Ракурс


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