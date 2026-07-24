Последствия российских обстрелов Черниговщины, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n215205-rossiyskie-obstrely-priveli-k-pojaram-na-chernigovschine-foto.html

Ракурс

Чернігівщина знову опинилася під ворожим обстрілом.

Про це сьогодні, 24 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі наслідки:

у Новгород-Сіверському районі в одному з населених пунктів через падіння ворожого безпілотника загорівся мікроавтобус. В іншій локації внаслідок удару дрона виникла пожежа господарської будівлі. Також під ранок ворог атакував місцевий нефункціонуючий пансіонат. Унаслідок ворожого удару виникла пожежа у двоповерховій будівлі;

у Корюківському районі ворожий удар спричинив займання операторської будівлі автозаправної станції;

у Чернігівському районі внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа сухої рослинності.

Постраждалих немає, рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі.