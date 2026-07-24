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Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: ДСНС
Російські обстріли спричинили пожежі на Чернігівщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215205-rosiyski-obstrily-sprychynyly-pojeji-na-chernigivschyni-foto.htmlРакурс
Чернігівщина знову опинилася під ворожим обстрілом.
Про це сьогодні, 24 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
Зафіксовано такі наслідки:
- у Новгород-Сіверському районі в одному з населених пунктів через падіння ворожого безпілотника загорівся мікроавтобус. В іншій локації внаслідок удару дрона виникла пожежа господарської будівлі. Також під ранок ворог атакував місцевий нефункціонуючий пансіонат. Унаслідок ворожого удару виникла пожежа у двоповерховій будівлі;
- у Корюківському районі ворожий удар спричинив займання операторської будівлі автозаправної станції;
- у Чернігівському районі внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа сухої рослинності.
Постраждалих немає, рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі.