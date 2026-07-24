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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: ДСНС

Російські обстріли спричинили пожежі на Чернігівщині (ФОТО)

24 лип 2026, 09:33
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Чернігівщина знову опинилася під ворожим обстрілом.

Про це сьогодні, 24 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі наслідки:

  • у Новгород-Сіверському районі в одному з населених пунктів через падіння ворожого безпілотника загорівся мікроавтобус. В іншій локації внаслідок удару дрона виникла пожежа господарської будівлі. Також під ранок ворог атакував місцевий нефункціонуючий пансіонат. Унаслідок ворожого удару виникла пожежа у двоповерховій будівлі;
  • у Корюківському районі ворожий удар спричинив займання операторської будівлі автозаправної станції;
  • у Чернігівському районі внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа сухої рослинності.

Постраждалих немає, рятувальники оперативно ліквідували всі пожежі.

Наслідки російських обстрілів Чернігівщини, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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