Російські загарбники здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 липня (з 18.00 23 липня) атакували Україну загалом п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та 180 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски дронів здійснювалися із напрямків російських Брянська, Курська, Орла і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського і Чауда у Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

протиповітряною обороною збито/подавлено чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 160 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;

зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети, 14 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на восьми.