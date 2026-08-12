Сили ППО знешкодили 112 російських безпілотників. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор Росія вночі атакувала Україну 138 ударними дронами та трьома ракетами.

У ніч на 12 серпня окупанти запустили з Ростовської області та з акваторії Чорного моря балістичну ракету «Іскандер-М», протирадіолокаційну ракету Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-35. Крім того, з окупованого Донецьку та Криму, а також російських Курська, Міллерово, Орла й Приморсько-Ахтарська летіли 138 ударних БпЛА типу Shahed (в тому числі реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Основним напрямком ворожого удару були Сумська та Одеська області. Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили 112 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зазначається, що засоби повітряного нападу росіяни влучили на 16 локаціях, а уламки впали на двох локаціях.

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомляло, що Україна змінила формат щоденних зведень й припинила оприлюднювати дані про кількість ракет, якими РФ атакує під час повітряних атак. У Командуванні заявили, що це є вимушеним заходом безпеки у відповідь на тактику російських ударів.