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Ракурс
РФ атакувала Київщину ударними дронами, загорілися склади. Фото:

Росіяни атакували Київщину — загорілися склади

12 сер 2026, 11:00
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Російська Федерація завдала нових ударів по Київщині.

У середу, 12 серпня загарбники спрямували по столичному регіону ударні реактивні безпілотники. У Броварському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складських будівель. Про це голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.

Наразі відомо про постраждалого 65-річного чоловіка. У пораненого діагностували осколкові поранення та госпіталізували до лікарні.

Повітряна тривога триває. Прошу всіх перебувати у безпечних місцях. Більш детальна інформація згодом, — додав голова ОВА.

Нагадаємо, 12 серпня російські окупанти завдали чергового удару по спальному району Запоріжжя. Під російським ударом опинився один з торгових центрів мережі «Епіцентр», де триває масштабна пожежа. Попередньо відомо, що минулося без постраждалих.

Джерело: Ракурс


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